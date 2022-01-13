Бонуччи толкнул работника «Интера» после гола Санчеса в Суперкубке Италии

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи был разочарован голом Алексиса Санчеса на последних минутах дополнительного времени в Суперкубке Италии против «Интера». 34-летний итальянец толкнул одного из работников миланского клуба, который находился на бровке.

«Интер» шестой раз в истории выиграл Суперкубок Италии.