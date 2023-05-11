Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Игры
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 22:32

Бонуччи стал шестым игроком, сыгравшим 500 матчей за «Ювентус» во всех турнирах

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи достиг отметки в 500 матчей за «Ювентус».

Бонуччи вышел в стартовом составе команды на первый матч полуфинала Лиги Европы против «Севилья». Как сообщает Opta, это 500-я игра для 36-летнего футболиста во всех турнирах за «бьянконери».

Бонуччи стал шестым игроком «Ювентуса», достигшим этой отметки. Рекорд принадлежит бывшему форварду туринцев Алессандро Дель Пьеро — 705 матчей за клуб.

На втором месте по матчам за «Ювентус» находится Джанлуиджи Буффон (685), на третьей строчке — Джорджо Кьеллини (561), на четвертой — Гаэтано Ширеа (552), на пятой — Джузеппе Фурино (528).

Источник: Opta
Леонардо Бонуччи
Лига Европы УЕФА
ФК Севилья
ФК Ювентус
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я чистое золото, дрянь». Звезда рэпа в США шокировал гимном про Хэмилтона и Ферстаппена
В вопросе возращения россиян на зарубежные старты нет единства. Почему не помогли рекомендации МОК?
Актера Смольянинова включили в перечень террористов и экстремистов
Кандидат в президенты Турции Индже отказался от участия в выборах
Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе россиян на военные сборы в 2023 году
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига Европы, 1/2 финала: «Ювентус» — «Севилья» и «Рома» — «Байер»
«Ювентус» — «Севилья»: испанская команда открыла счет в матче Лиги Европы
«Рома» — «Байер»: прямая трансляция матча полуфинала Лиги Европы
«Ювентус» — «Севилья»: туринцы против лучшего клуба Лиги Европы. Онлайн-трансляция матча
«Ювентус» — «Севилья»: стартовые составы на первый матч полуфинала Лиги Европы
«Ювентус» — «Севилья»: видеотрансляция матча 1/2 финала Лиги Европы
В «Байере» заявили, что Хаби Алонсо останется в команде, несмотря на интерес «Тоттенхэма»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Милана» Беннасер пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы

Агент Смоллинга прибыл в Рим для завершения переговоров о новом контракте с «Ромой»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 34 26 5 3 70-23 83
2
 Ювентус 34 20 6 8 52-28 66
3
 Лацио 34 19 7 8 52-26 64
4
 Интер 34 20 3 11 62-35 63
5
 Милан 34 17 10 7 55-39 61
6
 Аталанта 34 17 7 10 56-41 58
7
 Рома 34 17 7 10 45-33 58
8
 Болонья 34 12 10 12 43-44 46
9
 Торино 34 12 10 12 36-39 46
10
 Монца 34 12 10 12 42-45 46
11
 Удинезе 34 11 13 10 45-41 46
12
 Фиорентина 34 12 10 12 45-40 46
13
 Сассуоло 34 12 8 14 41-50 44
14
 Эмполи 34 9 11 14 31-44 38
15
 Салернитана 34 7 14 13 42-56 35
16
 Лечче 34 7 10 17 28-41 31
17
 Верона 34 7 9 18 28-51 30
18
 Специя 34 5 12 17 28-56 27
19
 Кремонезе 34 4 12 18 31-59 24
20
 Сампдория 34 3 8 23 20-61 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.05 21:45
Лацио – Лечче
 - : -
13.05 16:00
Салернитана – Аталанта
 - : -
13.05 19:00
Специя – Милан
 - : -
13.05 21:45
Интер – Сассуоло
 - : -
14.05 13:30
Верона – Торино
 - : -
14.05 16:00
Фиорентина – Удинезе
 - : -
14.05 16:00
Монца – Наполи
 - : -
14.05 19:00
Болонья – Рома
 - : -
14.05 21:45
Ювентус – Кремонезе
 - : -
15.05 21:45
Сампдория – Эмполи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 15
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 20 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 32 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 25 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости