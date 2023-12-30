Бонуччи считает, что не сможет стать хорошим руководителем

Бывший игрок «Милана» Леонардо Бонуччи заявил, что характер не позволит ему стать большим начальником.

«Не думаю, что смог бы. Я не в состоянии. Может, Кьеллини бы смог, но не я. Или в паре с ним. Мы так многое пережили вместе, мы знаем друг друга с незапамятных времен, — цитирует слов Бонуччи pianetamilan.it.

Футболист является игроком «Униона». В этом сезоне защитник сыграл девять матчей, отметившись одним голом. Контракт Бонуччи с «Унионом» рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость итальянца — 1,5 миллиона евро.