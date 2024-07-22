Бонуччи прокомментировал возможный переход Калафьори из «Болоньи» в «Арсенал»

Экс-игрок «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал уход Рикардо Калафьори в английский клуб. «Арсенал» договорился о переходе 22-летнего защитника «Болоньи».

Трансфер будет стоить 50 миллионов евро. Контракт будет рассчитан до лета 2029 года.

«Жаль, что он переходит в «Арсенал». Я хотел увидеть его в «Ювентусе», — цитирует Бонуччи Sky Sport.

В минувшем сезоне Калафьори провел 37 матчей во всех турнирах, отметился двумя голами и пятью результативными передачами.