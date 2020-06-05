Бонуччи пожертвует 19 тысяч защитных масок

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи? оплатил изготовление 19 тысяч персонализированных защитных масок. По информации La Gazzetta dello Sport, 33-летний итальянец будет лично курировать их доставку в несколько учреждений.

Напомним, ранее игрок пожертвовал 120 тысяч евро туринской больнице.

По данным Worldometer на ночь с 4 на 5 июня, в мире коронавирус подтвержден у 6 664 529 человек. Умерших — 391 081, выздоровевших — 3 225 656.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 215 летальных исходов, выздоровело 195 597 человек.