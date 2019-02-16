Бонуччи посвятил гол "Фрозиноне" своей дочери

Защитник "Ювентуса"​ Леонардо Бонуччи после победы над "Фрозиноне" в матче 24-го тура чемпионата Италии (3:0) посвятил свой гол новорожденной дочери. Также он добавил, что игра помогла туринцам подготовиться к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико".

- Последние несколько дней были замечательными, новорожденная дочь Матильда дала дополнительный луч света нашей семье, - цитирует Sky Sport Italia Бонуччи. - Я посвящаю этот гол ей, моей семье и моей жене, а также всем тем, кто был рядом со мной в последние довольно напряженные годы.

"Ювентус" в хорошей форме, эта игра помогла нам подготовиться к среде. Мы едем в Мадрид, полностью осознавая, что столкнемся с командой, которая приложит все усилия, но "Атлетико" также узнает, что будут противостоять отличной команде.