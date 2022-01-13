Бонуччи могут дисквалифицировать из-за его поведения во время матча против «Интера»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может быть дисквалифицирован из-за своего поведения во время матча за Суперкубок Италии против «Интера» (1:2).

Секретарь миланцев Кристиано Моццилло бурно праздновал гол на 121-й минуте Алексиса Санчеса, который привел «Интер» к победе. Бонуччи, который находился рядом, вышел из себя и накричал на фукнционера.

«Не празднуй прямо передо мной, какого черта ты делаешь? Я убью тебя!» — сказал игрок. Моццилло попытался оттолкнуть футболиста.

По данным Il Tempo, этот эпизод попал на камеры. Федеральные следователи могут обратиться в спортивный суд, а Бонуччи может быть дисквалифицирован.