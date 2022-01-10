Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Бонуччи, Кьеза и Куадрадо не сыграют за «Ювентус» в матче за Суперкубок Италии с «Интером»

13:49
Теги:

«Ювентус» потерял ряд игроков основного состава перед матчем за Суперкубок Италии с «Интером», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в предстоящей встрече не сможет сыграть полузащитник Федерико Кьеза, у которого подозрение на разрыв крестообразной связки.

Также предстоящую игру пропустят защитники Маттейс де Лигт и Хуан Куадрадо из-за дисквалификации, и защитники Данило, Леонардо Бонуччи и Алекс Сандро из-за травм.

Матч «Интер» — «Ювентус» состоится 12 января. Встреча пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Juventus/09-01-2022/juve-la-supercoppa-l-inter-assenti-chiesa-de-ligt-cuadrado-430838074676.shtml

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Джокович выиграл суд. Но его участие в Australian Open под вопросом
Во Владивостоке двое мужчин пытались похитить шестилетнего ребенка
0
Реклама