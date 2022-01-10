Бонуччи, Кьеза и Куадрадо не сыграют за «Ювентус» в матче за Суперкубок Италии с «Интером»
13:49
«Ювентус» потерял ряд игроков основного состава перед матчем за Суперкубок Италии с «Интером», сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, в предстоящей встрече не сможет сыграть полузащитник Федерико Кьеза, у которого подозрение на разрыв крестообразной связки.
Также предстоящую игру пропустят защитники Маттейс де Лигт и Хуан Куадрадо из-за дисквалификации, и защитники Данило, Леонардо Бонуччи и Алекс Сандро из-за травм.
Матч «Интер» — «Ювентус» состоится 12 января. Встреча пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Juventus/09-01-2022/juve-la-supercoppa-l-inter-assenti-chiesa-de-ligt-cuadrado-430838074676.shtml
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