Бонуччи близок к переходу в «Унион»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи ближе к переходу в немецкий «Унион», сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По информации источника, контракт Бонуччи с берлинским клубом будет рассчитан до июня 2024 года. Также отдельно будет обсуждаться возможность продления соглашения еще на один сезон. Отмечается, что 36-летний итальянец может отправиться в Берлин уже сегодня.

Летом этого года стало известно, что «Ювентус» исключил Бонуччи из основного состава и сообщил защитнику, что он может искать себе новый клуб.

Бонуччи выступает за «Ювентус» с 2018 года. Ранее он играл за команду с 2010 по 2017 год. За все время он провел 502 матча за команду, забил 37 голов и сделал 10 результативных передач.

В нынешнем сезоне «Унион» вышел в групповой этап Лиги чемпионов.