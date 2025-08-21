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21 августа 2025, 09:57

Бонифейс отправится в Италию для переговоров с «Миланом»

Сергей Разин
корреспондент

Форвард «Байера» Виктор Бонифейс близок к переходу в «Милан», сообщает Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 24-летний нигериец сегодня отправится в Италию, чтобы согласовать переход в миланский клуб. Сообщалось, что «Милан» арендует Бонифейса за 5 миллионов евро с правом выкупа за 25-27 миллионов евро.

Бонифейс имеет действующий контракт до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 форвард сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 2 голевые передачи.

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Виктор Бонифейс
ФК Байер
ФК Милан
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1
 Интер 38 27 6 5 89-35 87
2
 Наполи 38 23 7 8 58-36 76
3
 Рома 38 23 4 11 59-31 73
4
 Комо 38 20 11 7 65-29 71
5
 Милан 38 20 10 8 53-35 70
6
 Ювентус 38 19 12 7 61-34 69
7
 Аталанта 38 15 14 9 51-36 59
8
 Болонья 38 16 8 14 49-46 56
9
 Лацио 38 14 12 12 41-40 54
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 Удинезе 38 14 8 16 45-48 50
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 Сассуоло 38 14 7 17 46-50 49
12
 Торино 38 12 9 17 44-63 45
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23.05 19:00 Болонья – Интер 3 : 3
23.05 21:45 Лацио – Пиза 2 : 1
24.05 16:00 Парма – Сассуоло 1 : 0
24.05 19:00 Наполи – Удинезе 1 : 0
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