Бонавентура: «Фиорентина» заслужила большего"
21:15
Полузащитник «Фиорентины» Джакомо Бонавентура прокомментировал поражение от «Сампдории» (1:2) в матче чемпионата Италии.
«Мы многое создали, пропустили немного, нужно подумать об этом в следующих играх. Нам нужно верить в то, что мы делаем. Мы заслужили большего, мы разочарованы. Результат отрицательный, но мы сыграли хорошо».
Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин остался в запасе.
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