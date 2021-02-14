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Бонавентура: «Фиорентина» заслужила большего"

21:15
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Полузащитник «Фиорентины» Джакомо Бонавентура прокомментировал поражение от «Сампдории» (1:2) в матче чемпионата Италии.

«Мы многое создали, пропустили немного, нужно подумать об этом в следующих играх. Нам нужно верить в то, что мы делаем. Мы заслужили большего, мы разочарованы. Результат отрицательный, но мы сыграли хорошо».

Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин остался в запасе.

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