Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Болт считает, что проиграл бы сейчас Роналду в забеге

02:34
Криштиану Роналду и Усэйн Болт. Фото Marca
Криштиану Роналду и Усэйн Болт. Фото Marca
Теги:

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт считает, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сейчас быстрее него.

— Криштиану победил бы с легкостью, потому что он все еще продолжает карьеру, — цитирует Marca Болта. — Сейчас он много работает каждый день. На мой взгляд, он — супер-спортсмен. Роналду на вершине своего вида спорта. Он очень много работает и всегда сосредоточен. Думаю, что прямо сейчас он был бы быстрее меня.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир