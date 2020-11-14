Болт считает, что проиграл бы сейчас Роналду в забеге
Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт считает, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сейчас быстрее него.
— Криштиану победил бы с легкостью, потому что он все еще продолжает карьеру, — цитирует Marca Болта. — Сейчас он много работает каждый день. На мой взгляд, он — супер-спортсмен. Роналду на вершине своего вида спорта. Он очень много работает и всегда сосредоточен. Думаю, что прямо сейчас он был бы быстрее меня.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.