«Ювентус» и «Болонья» сыграли вничью в серии А
«Ювентус» в гостях сыграл вничью с «Болоньей» в матче 35-го тура итальянской серии А — 1:1.
На 9-й минуте туринцы вышли вперед благодаря голу Маркуса Тюрама. Хозяева отыгрались на 54-й минуте, забил Ремо Фройлер.
«Ювентус» (63 очка) поднялся на четвертое место в серии А. «Болонья» (62) остается седьмой в турнирной таблице.
Источник: Таблица серии А
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|11
|8
|0
|3
|26-12
|24
|
2
|Рома
|11
|8
|0
|3
|12-5
|24
|
3
|Милан
|11
|6
|4
|1
|17-9
|22
|
4
|Наполи
|11
|7
|1
|3
|16-10
|22
|
5
|Болонья
|11
|6
|3
|2
|18-8
|21
|
6
|Ювентус
|11
|5
|4
|2
|14-10
|19
|
7
|Комо
|11
|4
|6
|1
|12-6
|18
|
8
|Сассуоло
|11
|5
|1
|5
|14-12
|16
|
9
|Лацио
|11
|4
|3
|4
|13-9
|15
|
10
|Удинезе
|11
|4
|3
|4
|12-17
|15
|
11
|Кремонезе
|11
|3
|5
|3
|12-13
|14
|
12
|Торино
|11
|3
|5
|3
|10-16
|14
|
13
|Аталанта
|11
|2
|7
|2
|13-11
|13
|
14
|Кальяри
|11
|2
|4
|5
|9-14
|10
|
15
|Лечче
|11
|2
|4
|5
|8-14
|10
|
16
|Пиза
|11
|1
|6
|4
|8-14
|9
|
17
|Парма
|11
|1
|5
|5
|7-14
|8
|
18
|Дженоа
|11
|1
|4
|6
|8-16
|7
|
19
|Верона
|11
|0
|6
|5
|6-16
|6
|
20
|Фиорентина
|11
|0
|5
|6
|9-18
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.11
|17:00
|Кальяри – Дженоа
|- : -
|22.11
|17:00
|Удинезе – Болонья
|- : -
|22.11
|20:00
|Фиорентина – Ювентус
|- : -
|22.11
|22:45
|Наполи – Аталанта
|- : -
|23.11
|14:30
|Верона – Парма
|- : -
|23.11
|17:00
|Кремонезе – Рома
|- : -
|23.11
|20:00
|Лацио – Лечче
|- : -
|23.11
|22:45
|Интер – Милан
|- : -
|24.11
|20:30
|Торино – Комо
|- : -
|24.11
|22:45
|Сассуоло – Пиза
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|5
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|5
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|П
|
|
Эмиль Хольм
Болонья
|4
|
|
Яри Вандепутте
Кремонезе
|4
|
|
Федерико Димарко
Интер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|9
|1
|2
|
|
Реда Белаян
Лацио
|4
|1
|1
|
|
Первис Эступиньян
Милан
|6
|1
|1
