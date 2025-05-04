«Ювентус» и «Болонья» сыграли вничью в серии А

«Ювентус» в гостях сыграл вничью с «Болоньей» в матче 35-го тура итальянской серии А — 1:1.

На 9-й минуте туринцы вышли вперед благодаря голу Маркуса Тюрама. Хозяева отыгрались на 54-й минуте, забил Ремо Фройлер.

«Ювентус» (63 очка) поднялся на четвертое место в серии А. «Болонья» (62) остается седьмой в турнирной таблице.