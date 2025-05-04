«Болонья» и «Ювентус» проведут матч в 35-м туре чемпионата Италии в воскресенье, 4 мая. Игру примет стадион «Ренато Даль-Ара» в Болонье (Италия). Стартовый свисток — в 21.45 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на канале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Эфир начнется в 21.40 мск, за 5 минут до игры.

Ключевые события и результат игры «Болонья» — «Ювентус» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

Чемпионат Италии. Серия А. 35-й тур.

04 мая, 21:45. Renato Dall'Ara (Болонья)

В чемпионате Италии-2024/25 «Болонья» после 34 туров набрала 61 очко и перед игровым днем занимала пятое место в турнирной таблице. «Ювентус» с 62 очками шел четвертым.