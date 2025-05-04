Футбол
4 мая, 19:40

«Болонья» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча серии А

«Болонья» и «Ювентус» проведут матч в чемпионате Италии 4 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Болонья» и «Ювентус» проведут матч в 35-м туре чемпионата Италии в воскресенье, 4 мая. Игру примет стадион «Ренато Даль-Ара» в Болонье (Италия). Стартовый свисток — в 21.45 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на канале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Эфир начнется в 21.40 мск, за 5 минут до игры.

Ключевые события и результат игры «Болонья» — «Ювентус» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

Чемпионат Италии. Серия А. 35-й тур.
04 мая, 21:45. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
1:1
Ювентус

В чемпионате Италии-2024/25 «Болонья» после 34 туров набрала 61 очко и перед игровым днем занимала пятое место в турнирной таблице. «Ювентус» с 62 очками шел четвертым.

ФК Болонья
ФК Ювентус
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Пиза» вернулась в серию А спустя 34 года

«Рома» обыграла «Фиорентину» в домашнем матче
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 11 8 0 3 26-12 24
2
 Рома 11 8 0 3 12-5 24
3
 Милан 11 6 4 1 17-9 22
4
 Наполи 11 7 1 3 16-10 22
5
 Болонья 11 6 3 2 18-8 21
6
 Ювентус 11 5 4 2 14-10 19
7
 Комо 11 4 6 1 12-6 18
8
 Сассуоло 11 5 1 5 14-12 16
9
 Лацио 11 4 3 4 13-9 15
10
 Удинезе 11 4 3 4 12-17 15
11
 Кремонезе 11 3 5 3 12-13 14
12
 Торино 11 3 5 3 10-16 14
13
 Аталанта 11 2 7 2 13-11 13
14
 Кальяри 11 2 4 5 9-14 10
15
 Лечче 11 2 4 5 8-14 10
16
 Пиза 11 1 6 4 8-14 9
17
 Парма 11 1 5 5 7-14 8
18
 Дженоа 11 1 4 6 8-16 7
19
 Верона 11 0 6 5 6-16 6
20
 Фиорентина 11 0 5 6 9-18 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.11 17:00 Кальяри – Дженоа - : -
22.11 17:00 Удинезе – Болонья - : -
22.11 20:00 Фиорентина – Ювентус - : -
22.11 22:45 Наполи – Аталанта - : -
23.11 14:30 Верона – Парма - : -
23.11 17:00 Кремонезе – Рома - : -
23.11 20:00 Лацио – Лечче - : -
23.11 22:45 Интер – Милан - : -
24.11 20:30 Торино – Комо - : -
24.11 22:45 Сассуоло – Пиза - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Хакан Чалханоглу
Хакан Чалханоглу

Интер

 5
Риккардо Орсолини
Риккардо Орсолини

Болонья

 5
Кристиан Пулишич
Кристиан Пулишич

Милан

 4
П
Эмиль Хольм
Эмиль Хольм

Болонья

 4
Яри Вандепутте
Яри Вандепутте

Кремонезе

 4
Федерико Димарко
Федерико Димарко

Интер

 4
И К Ж
Хакобо Рамон
Хакобо Рамон

Комо

 9 1 2
Реда Белаян
Реда Белаян

Лацио

 4 1 1
Первис Эступиньян
Первис Эступиньян

Милан

 6 1 1
Вся статистика

