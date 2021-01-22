«Болонья» включилась в борьбу за Арнаутовича

Нападающий «Шанхай СИПГ» Марко Арнаутович намерен вернуться в Европу. В переговоры с 31-летним австрийцем вступила «Болонья», сообщает Corriere dello Sport.

Контракт Арнаутовича с китайским клубом рассчитан до 2022 года. Однако футболист попросил продать его в команду из европейского чемпионата.

На Арнаутовича претендует также его бывший клуб «Вест Хэм». Однако переговоры осложняет высокая зарплата футболиста, который получает в Китае 3,5 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне Арнаутович в 20 матчах отметился 8 голами.