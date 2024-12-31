«Болонья» уступила «Вероне», играя с 51-й минуты вдесятером

«Болонья» в матче 18-го тура чемпионата Италии дома уступила «Вероне» со счетом 2:3.

В составе хозяев отличились Бенжамин Домингес, который оформил дубль. У гостей голы на счету Амина Сарра, Каспера Тенгстедта и Сантьяго Кастро, забивший в свои ворота. На 51-й минуте «Болонья» при счете 1:2 осталась вдесятером после удаления Томаззо Побега.

После этого матча «Болонья» с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Верона» с 18 очками — на 16-й строчке.