«Болонья» уволила Синишу Михайловича с поста главного тренера

«Болонья» 6 сентября на официальном сайте сообщила о том, что Синиша Михайлович покинул пост главного тренера команды.

На данный момент команда занимает 16-е место в турнирной таблице. В пяти матчах серии А «Болонья» набрала только 3 очка.

53-летний специалист возглавляя итальянский клуб с 2019 года.

Напомним, что Михайлович периодически борется с лейкемией. Тренер впервые рассказал о своей болезни в июле 2019 года.