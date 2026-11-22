«Болонья» сыграла вничью с «Удинезе» в Серии А

«Болонья» на своем поле сыграла вничью с «Удинезе» в матче 12-го тура Серии А — 1:1.

На 43-й минуте счет открыл защитнк хозяев Надир Зортеа. Ответный гол на 67-й минуте забил полузащитник гостей Николо Дзаньоло.

Чемпионат Италии. Серия А. 12-й тур.

22 ноября, 17:00. Ренато Далл'Ара (Болонья)

В другом матче 12-го тура «Дженоа» на выезде победил «Сассуоло» — 2:0. Дубль оформил нападающий Милутин Осмаич (26-я и 38-я минуты).

Чемпионат Италии. Серия А. 12-й тур.

22 ноября, 17:00. Мапеи - Читта-дель-Триколоре (Реджо-Эмилия)

«Болонья» набрала 18 очков и занимает девятое место в таблице чемпионата Италии, «Дженоа» с 16 очками — на 10-й строчке, «Сассуоло» с 8 очками — на 17-й строчке, «Удинезе» с 6 очками — на 19-й.