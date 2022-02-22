Дубль Арнаутовича принес «Болонье» победу над «Специей»

«Болонья» победила «Специю» (2:1) в матче 26-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей дубль сделал Марко Арнаутович. Он отличился на 40-й и 84-й минутах. У «Специи» на 11-й минуте забил Рэй Манай.

«Болонья» набрала 31 очко и занимает 13-е место. У «Специи» 26 очков и 15-я позиция.