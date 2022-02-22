Дубль Арнаутовича принес «Болонье» победу над «Специей»
«Болонья» победила «Специю» (2:1) в матче 26-го тура чемпионата Италии.
В составе победителей дубль сделал Марко Арнаутович. Он отличился на 40-й и 84-й минутах. У «Специи» на 11-й минуте забил Рэй Манай.
«Болонья» набрала 31 очко и занимает 13-е место. У «Специи» 26 очков и 15-я позиция.
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|
1
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|26
|17
|5
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|52-28
|56
|
2
|Интер
|25
|16
|6
|3
|55-22
|54
|
3
|Наполи
|26
|16
|6
|4
|47-18
|54
|
4
|Ювентус
|26
|13
|8
|5
|38-23
|47
|
5
|Аталанта
|25
|12
|8
|5
|46-30
|44
|
6
|Лацио
|26
|12
|7
|7
|53-40
|43
|
7
|Фиорентина
|25
|13
|3
|9
|44-34
|42
|
8
|Рома
|26
|12
|5
|9
|44-34
|41
|
9
|Верона
|26
|10
|7
|9
|49-42
|37
|
10
|Торино
|25
|9
|6
|10
|32-26
|33
|
11
|Сассуоло
|26
|8
|9
|9
|43-44
|33
|
12
|Болонья
|25
|9
|4
|12
|31-41
|31
|
13
|Эмполи
|26
|8
|7
|11
|38-50
|31
|
14
|Удинезе
|25
|6
|10
|9
|34-41
|28
|
15
|Сампдория
|26
|7
|5
|14
|35-42
|26
|
16
|Специя
|26
|7
|5
|14
|28-48
|26
|
17
|Кальяри
|26
|4
|10
|12
|26-47
|22
|
18
|Венеция
|25
|5
|7
|13
|23-44
|22
|
19
|Дженоа
|26
|1
|13
|12
|22-47
|16
|
20
|Салернитана
|25
|3
|5
|17
|19-58
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38 тур
|18.02
|22:45
|
Ювентус – Торино
|1 : 1
|19.02
|17:00
|
Сампдория – Эмполи
|2 : 0
|19.02
|20:00
|
Рома – Верона
|2 : 2
|19.02
|22:45
|
Салернитана – Милан
|2 : 2
|20.02
|14:30
|
Фиорентина – Аталанта
|1 : 0
|20.02
|17:00
|
Венеция – Дженоа
|1 : 1
|20.02
|20:00
|
Интер – Сассуоло
|0 : 2
|20.02
|22:45
|
Удинезе – Лацио
|1 : 1
|21.02
|21:00
|
Кальяри – Наполи
|1 : 1
|21.02
|23:00
|
Болонья – Специя
|2 : 1
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|19
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|18
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|
|
Антонио Кандрева
Сампдория
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|20
|1
|7
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|21
|1
|4
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|23
|1
|4
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