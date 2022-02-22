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Сегодня, 00:59

Дубль Арнаутовича принес «Болонье» победу над «Специей»

Евгений Петров
Корреспондент
Марко Арнаутович (в центре).
Фото Getty Images

«Болонья» победила «Специю» (2:1) в матче 26-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей дубль сделал Марко Арнаутович. Он отличился на 40-й и 84-й минутах. У «Специи» на 11-й минуте забил Рэй Манай.

«Болонья» набрала 31 очко и занимает 13-е место. У «Специи» 26 очков и 15-я позиция.

Италия. Серия А. 26-й тур
21 февр, 23:00. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
2:1
Специя

Марко Арнаутович
ФК Болонья
ФК Специя
серия А
0
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И В Н П +/- О
1
 Милан 26 17 5 4 52-28 56
2
 Интер 25 16 6 3 55-22 54
3
 Наполи 26 16 6 4 47-18 54
4
 Ювентус 26 13 8 5 38-23 47
5
 Аталанта 25 12 8 5 46-30 44
6
 Лацио 26 12 7 7 53-40 43
7
 Фиорентина 25 13 3 9 44-34 42
8
 Рома 26 12 5 9 44-34 41
9
 Верона 26 10 7 9 49-42 37
10
 Торино 25 9 6 10 32-26 33
11
 Сассуоло 26 8 9 9 43-44 33
12
 Болонья 25 9 4 12 31-41 31
13
 Эмполи 26 8 7 11 38-50 31
14
 Удинезе 25 6 10 9 34-41 28
15
 Сампдория 26 7 5 14 35-42 26
16
 Специя 26 7 5 14 28-48 26
17
 Кальяри 26 4 10 12 26-47 22
18
 Венеция 25 5 7 13 23-44 22
19
 Дженоа 26 1 13 12 22-47 16
20
 Салернитана 25 3 5 17 19-58 13
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18.02 22:45
Ювентус – Торино
 1 : 1
19.02 17:00
Сампдория – Эмполи
 2 : 0
19.02 20:00
Рома – Верона
 2 : 2
19.02 22:45
Салернитана – Милан
 2 : 2
20.02 14:30
Фиорентина – Аталанта
 1 : 0
20.02 17:00
Венеция – Дженоа
 1 : 1
20.02 20:00
Интер – Сассуоло
 0 : 2
20.02 22:45
Удинезе – Лацио
 1 : 1
21.02 21:00
Кальяри – Наполи
 1 : 1
21.02 23:00
Болонья – Специя
 2 : 1
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 19
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 18
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

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Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 20 1 7
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 21 1 4
Роберто Сориано

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Болонья

 23 1 4
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