«Болонья» переиграла «Специю»

«Болонья» переиграла «Специю» в матче 20-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.

«Болонья» набрала 26 очков и на данный момент поднялась на девятое место в турнирной таблице серии А.

«Специя» располагается на 16-й строчке, имея в активе 18 очков.