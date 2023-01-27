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«Болонья» переиграла «Специю»

Иван Шитик
Корреспондент
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27 января. «Болонья» — «Специя» — 2:0.
Фото Global Look Press

«Болонья» переиграла «Специю» в матче 20-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.

«Болонья» набрала 26 очков и на данный момент поднялась на девятое место в турнирной таблице серии А.

«Специя» располагается на 16-й строчке, имея в активе 18 очков.

Италия. Серия А. 20-й тур
27 янв, 20:30. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
2:0
Специя
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2022-2023/

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Основные источники исследования

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обе забьют - да

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ФК Специя
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 16 2 1 46-14 50
2
 Милан 19 11 5 3 35-24 38
3
 Лацио 19 11 4 4 35-15 37
4
 Рома 19 11 4 4 25-16 37
5
 Интер 19 12 1 6 38-25 37
6
 Аталанта 19 10 5 4 37-23 35
7
 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
9
 Торино 19 7 5 7 19-20 26
10
 Эмполи 19 6 7 6 17-22 25
11
 Ювентус 19 11 5 3 30-15 23
12
 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
13
 Монца 19 6 4 9 23-28 22
14
 Лечче 19 4 8 7 18-22 20
15
 Салернитана 19 4 6 9 23-37 18
16
 Специя 20 4 6 10 17-32 18
17
 Сассуоло 19 4 5 10 18-29 17
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 19 2 3 14 8-32 9
20
 Кремонезе 19 0 8 11 14-33 8
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Болонья – Специя
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27.01 22:45
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 - : -
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Кремонезе – Интер
 - : -
28.01 22:45
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