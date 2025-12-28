«Болонья» и «Сассуоло» сыграли вничью

«Болонья» на своем поле сыграла вничью с «Сассуоло» в матче 17-го тура чемпионата Италии — 1:1.

На 46-й минуте Джованни Фаббиан с передачи Надира Зортеа вывел хозяев вперед. На 63-й минуте Тарик Мухаремович сравнял счет — ему ассистировал Арман Лорьенте.

«Болонья» с 26 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» (22 очка) поднялся на десятую строчку.

Красно-синие 4 января на выезде сыграют против «Интера», а черно-зеленые днем ранее примут «Парму».