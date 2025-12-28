«Болонья» и «Сассуоло» сыграли вничью
«Болонья» на своем поле сыграла вничью с «Сассуоло» в матче 17-го тура чемпионата Италии — 1:1.
На 46-й минуте Джованни Фаббиан с передачи Надира Зортеа вывел хозяев вперед. На 63-й минуте Тарик Мухаремович сравнял счет — ему ассистировал Арман Лорьенте.
«Болонья» с 26 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» (22 очка) поднялся на десятую строчку.
Красно-синие 4 января на выезде сыграют против «Интера», а черно-зеленые днем ранее примут «Парму».
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4
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|0
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|0
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|0
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|0
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12
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|0
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|0
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13
|Парма
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|0
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14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
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|0
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|Монца
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|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
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