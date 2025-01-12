«Рома» вырвала ничью с «Болоньей» в серии А
«Рома» на выезде сыграла вничью с «Болоньей» в матче 20-го тура итальянской серии А — 2:2.
Счет на 58-й минуте открыл полузащитник гостей Алексис Салемакерс. Через 3 минуты хозяева отыгрались благодаря голу Тейса Даллинги, а еще 4 минуты спустя «Болонью» с пенальти вывел вперед Льюис Фергюсон.
Ничью римлянам на 90+8-й минуте с пенальти принес Артем Довбик.
«Рома» (24 очка) занимает десятое место в серии А. «Болонья» (29) идет седьмой в турнирной таблице.
Источник: Таблица серии А
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|19
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|
Лацио – Комо
|1 : 1
|11.01
|17:00
|
Эмполи – Лечче
|1 : 3
|11.01
|17:00
|
Удинезе – Аталанта
|0 : 0
|11.01
|20:00
|
Торино – Ювентус
|1 : 1
|11.01
|22:45
|
Милан – Кальяри
|1 : 1
|12.01
|14:30
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Дженоа – Парма
|1 : 0
|12.01
|17:00
|
Венеция – Интер
|0 : 1
|12.01
|20:00
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Болонья – Рома
|2 : 2
|12.01
|22:45
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Наполи – Верона
|- : -
|13.01
|22:45
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Монца – Фиорентина
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