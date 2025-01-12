«Рома» вырвала ничью с «Болоньей» в серии А

«Рома» на выезде сыграла вничью с «Болоньей» в матче 20-го тура итальянской серии А — 2:2.

Счет на 58-й минуте открыл полузащитник гостей Алексис Салемакерс. Через 3 минуты хозяева отыгрались благодаря голу Тейса Даллинги, а еще 4 минуты спустя «Болонью» с пенальти вывел вперед Льюис Фергюсон.

Ничью римлянам на 90+8-й минуте с пенальти принес Артем Довбик.

«Рома» (24 очка) занимает десятое место в серии А. «Болонья» (29) идет седьмой в турнирной таблице.