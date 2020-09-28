«Болонья» разгромила «Парму», несмотря на гол Эрнани

«Болонья» в матче 2-го тура серии А дома разгромила «Парму» (4:1). Дублем в составе хозяев отметился Роберто Сориано, еще по голу забили Сков Ольсен и Родриго Паласио. Мяч престижа у гостей на счету бывшего игрока «Зенита» Эрнани. После двух сыгранных матчей у «Болоньи» 3 очка и 10-я позиция, «Парма» без набранных баллов занимает последнее место.

Чемпионат Италии. Серия А

2-й тур

«Болонья» — «Парма» — 4:1 (2:0)

Голы: Сориано, 16 (1:0). Сориано, 30 (2:0). Сков Ольсен, 56 (3:0). Эрнани, 67 (3:1). Паласио, 90+1 (4:1).

«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри, Данилу Ларанжейра, Томиясу, Хики (Денсвил, 80), Поли (Медель, 64), Сориано, Схаутен, Паласио (Сантандер, 90+2), Барроу (Сансоне, 80), Сков Ольсен (Орсолини, 90+2).

«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Дармиан, Лаурини (Дермаку, 81), Куцка (Грасси, 81), Бругман (Адоранте, 81), Деци (Силигарди, 58), Эрнани, Жервинью (Спрокати, 69), Карамо.

Предупреждения: Куцка, 60. Лаурини, 70. Сансоне, 85.

Удаление: Якопони, 76.

Судья: Валери.

28 сентября. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».