«Болонья» продлила соглашение с главным тренером Итальяно

«Болонья» объявила о продлении контракта с главным тренером Винченцо Итальяно.

Новое соглашение с 47-летним специалистом рассчитано до лета 2027 года.

«Я счастлив продолжить это путешествие. У нас впереди много интересных соревнований и целей, которые мы должны достичь вместе. Увидимся в июле готовые как никогда», — приводит пресс-служба клуба слова Итальяно.

Итальяно стал главным тренером «Болоньи» в июне 2024 года. До этого он работал в «Фиорентине», «Специи», «Трапани», «Венеции» и других клубах.

В минувшем сезоне команда из Эмилии-Романьи под его руководством выиграла Кубок Италии. В серии А красно-синие заняли девятое место с 62 очками.