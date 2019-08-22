«Болонья» продает игровую футболку главного тренера Михайловича

«Болонья» в клубном магазине выставила на продажу игровую футболку главного тренера Синиши Михайловича. Специалист получил номер 11. Под ним серб играл в большинстве клубов в качестве футболиста, а также число символизирует единство состава из 11 игроков. Также об этом говорит надпись на воротнике «Мы едины».

Михайлович в качестве футболиста выступал в ряде югославских и итальянсих клубов, включая «Рому», «Лацио» и «Интер». Карьеру он завершил в 2006 году. «Болонью» специалист возглавил в начале года во второй раз.