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«Болонья» претендует на Ибрагимовича

16:45
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«Болонья» вступила в борьбу за форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, который уже 31 декабря станет свободным агентом. В переходе 38-летнего шведа лично заинтересован президент клуба Джои Сапуто, сообщает Corriere dello Sport.

Ранее появлялось информация, что на Ибрагимовича претендуют «Наполи» и «Фламенго». В текущем сезоне Ибрагимович провел 30 матчей в МЛС, забил 30 голов и сделал 7 результативных передач.

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