«Болонья» претендует на Хуммельса
Бывший защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс может продолжить карьеру в серии А.
По данным журналиста Джанлуки ди Марцио, игроком интересуется «Болонья». В клубе ищут замену Рикардо Калафьори, который близок к переходу в лондонский «Арсенал».
Ранее Хуммельсом также интересовались «Милан» и «Рома».
35-летний футболист провел за «Боруссию» в общей сложности 508 матчей, в которых он отметился 38 голами и 23 результативными передачами.
Вместе с клубом из Дортмунда защитник стал двукратным чемпионом Германии, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.08
|00:00
|
Милан – Торино
|- : -
|18.08
|00:00
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|00:00
|
Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|00:00
|
Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
|00:00
|
Дженоа – Интер
|- : -
|18.08
|00:00
|
Ювентус – Комо
|- : -
|18.08
|00:00
|
Лацио – Венеция
|- : -
|18.08
|00:00
|
Лечче – Аталанта
|- : -
|18.08
|00:00
|
Парма – Фиорентина
|- : -
|18.08
|00:00
|
Верона – Наполи
|- : -
Новости