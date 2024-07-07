«Болонья» претендует на Хуммельса

Бывший защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс может продолжить карьеру в серии А.

По данным журналиста Джанлуки ди Марцио, игроком интересуется «Болонья». В клубе ищут замену Рикардо Калафьори, который близок к переходу в лондонский «Арсенал».

Ранее Хуммельсом также интересовались «Милан» и «Рома».

35-летний футболист провел за «Боруссию» в общей сложности 508 матчей, в которых он отметился 38 голами и 23 результативными передачами.