«Болонья» подписала сына бывшего нападающего сборной Нидерландов Пьера ван Хоойдонка
13:15
«Болонья» объявила о переходе в команду нападающего «НАК Бреды» Сидни ван Хоойдонка.
Срок контракта с 21-летним голландцем не сообщается.
?? | ?????????— Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) July 3, 2021
Van Hooijdonk ? un nuovo giocatore del Bologna ???
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В сезоне-2020/21 ван Хоойдонк провел 31 матч за «НАК Бреду», на его счету 16 голов и 2 результативных передачи. Он является сыном бывшего нападающего сборной Голландии и двукратного бронзового призера чемпионата Европы Пьера ван Хоойдонка.
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