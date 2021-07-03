Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Болонья» подписала сына бывшего нападающего сборной Нидерландов Пьера ван Хоойдонка

13:15
Теги:

«Болонья» объявила о переходе в команду нападающего «НАК Бреды» Сидни ван Хоойдонка.

Срок контракта с 21-летним голландцем не сообщается.

В сезоне-2020/21 ван Хоойдонк провел 31 матч за «НАК Бреду», на его счету 16 голов и 2 результативных передачи. Он является сыном бывшего нападающего сборной Голландии и двукратного бронзового призера чемпионата Европы Пьера ван Хоойдонка.

Дополнительная информация:

https://www.bolognafc.it/sydney-van-hooijdonk-al-bologna/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Италия будет болеть за Украину. Шевченко помнят, любят и ждут тренером «Милана»
Главный социальный проект Пятого канала получил награду премии «Медиа-менеджер России»
Тюремный надзиратель занялась сексом с заключенным на виду окружающих
Климкин пожаловался на нежелание Евросоюза «убивать» Россию санкциями
Сколько воды нужно пить летом: рассказывает эксперт
vs
0
Офсайд