«Болонья» подписала сына бывшего нападающего сборной Нидерландов Пьера ван Хоойдонка

«Болонья» объявила о переходе в команду нападающего «НАК Бреды» Сидни ван Хоойдонка.

Срок контракта с 21-летним голландцем не сообщается.

?? | ?????????



Van Hooijdonk ? un nuovo giocatore del Bologna ???



? ??????? ?????? ? — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) July 3, 2021

В сезоне-2020/21 ван Хоойдонк провел 31 матч за «НАК Бреду», на его счету 16 голов и 2 результативных передачи. Он является сыном бывшего нападающего сборной Голландии и двукратного бронзового призера чемпионата Европы Пьера ван Хоойдонка.