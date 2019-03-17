"Болонья" победила "Торино" и покинула зону вылета

"Болонья" обыграла "Торино" в матче 28-го тура чемпионата Италии - 3:2. Победный мяч на счету полузащитника Рикардо Орсолини.

"Болонья" благодаря этой победе смогла выбраться из зоны вылета серии А. Команда занимает 17-е место, опережая на 2 очка "Эмполи".

Чемпионат Италии

Серия А

28-й тур

"Торино" - "Болонья" - 2:3 (1:2)

Голы: Пульгар, 6 - в свои ворота (1:0). Поли, 29 (1:1). Пульгар, 34 - с пенальти (1:2). Орсолини, 65 (1:3). Иццо, 89 (2:3).

"Торино": Сиригу, Ансальди, Нкулу, Джиджи (Беренгер, 72), Иццо, Эйна, Ринкон, Мейте (Лукич, 77), Базелли (Яго Фальке, 56), Дзадза, Белотти.

"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Дейкс, Лянко, Джемаили (Поли, 22), Сориано, Пульгар, Паласио, Сансоне (Сванберг, 82), Орсолини (Маттьелло, 86).

Предупреждения: Базелли, 11. Сориано, 41. Сансоне, 50. Лянко, 59. Нкулу, 75. Эйна, 90+2. Беренгер, 90+5.

Удаления: Лянко, 88. Эйна, 90+2.

Судья: Мариани.

16 марта. Турин. Стадион "Olimpico Grande Torino".