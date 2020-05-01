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«Болонья», «Парма», СПАЛ и «Сассуоло» получили разрешение на индивидуальные тренировки с 4 мая

12:49
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«Болонья», «Парма», СПАЛ и «Сассуоло» получили разрешение возобновить тренировки 4 мая, сообщает Football Italia.

Разрешение было получено от главы региона Эмилия-Романья Стефано Боначчини, который подписал приказ, разрешающий профессиональным спортсменам тренироваться индивидуально и в соответствии с правилами социального дистанцирования.

Эмилия-Романья — северо-восточный регион в 200 км от Ломбардии, которая является эпицентром вспышки коронавируса в Италии.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 318 455 человек. Зафиксировано 234 253 летальных исхода от инфекции, вылечилось 1 048 464 человека. В Италии 205 463 заболевших, 27 967 умерших и 75 967 выздоровевших.

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