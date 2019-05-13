"Болонья" – "Парма": видеотрансляция матча в 20.00

В матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу в понедельник, 13 мая, "Болонья" принимает "Парму"​.

"СЭ" показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Болонья" – "Парма" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 20.00 (время московское).

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей