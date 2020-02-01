«Болонья» одержала волевую победу над «Брешиа»

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Болонья» принимала «Брешиа». Хозяева одержали волевую победу со счетом 2:1.

«Брешиа» продолжает занимать последнее место в турнирной таблице. Команда не может выиграть на протяжении семи матчей.

Чемпионат Италии. Серия А

22-й тур

«Болонья» — «Брешиа» — 2:1 (1:1)

Голы: Торрегросса, 36 — с пенальти (0:1). Орсолини, 43 (1:1). Бани, 89 (2:1).

«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай (Сантандер, 81), Денсвил, Бани, Поли, Сориано, Схаутен, Паласио, Сансоне (Барроу, 12), Орсолини (Сков Ольсен, 72).

«Брешиа»: Йоронен, Матею, Сабелли, Чансельор, Чистана, Дессена (Мартелла, 61), Ромулу (Ндой, 72), Бизоли, Тонали, Торрегросса, Ай (Доннарумма, 77).

Предупреждения: Мбай, 34. Торрегросса, 41. Данилу Ларанжейра, 45. Ромулу, 45. Поли, 46.

Судья: Довери (Италия).

1 февраля. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».