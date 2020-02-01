«Болонья» одержала волевую победу над «Брешиа»
В матче 22-го тура чемпионата Италии «Болонья» принимала «Брешиа». Хозяева одержали волевую победу со счетом 2:1.
«Брешиа» продолжает занимать последнее место в турнирной таблице. Команда не может выиграть на протяжении семи матчей.
Чемпионат Италии. Серия А
22-й тур
«Болонья» — «Брешиа» — 2:1 (1:1)
Голы: Торрегросса, 36 — с пенальти (0:1). Орсолини, 43 (1:1). Бани, 89 (2:1).
«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай (Сантандер, 81), Денсвил, Бани, Поли, Сориано, Схаутен, Паласио, Сансоне (Барроу, 12), Орсолини (Сков Ольсен, 72).
«Брешиа»: Йоронен, Матею, Сабелли, Чансельор, Чистана, Дессена (Мартелла, 61), Ромулу (Ндой, 72), Бизоли, Тонали, Торрегросса, Ай (Доннарумма, 77).
Предупреждения: Мбай, 34. Торрегросса, 41. Данилу Ларанжейра, 45. Ромулу, 45. Поли, 46.
Судья: Довери (Италия).
1 февраля. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2019-2020/