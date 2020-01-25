«Болонья» обыграла СПАЛ, прервав серию без побед

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Болонья» на выезде обыграла СПАЛ со счетом 3:1. «Болонья» прервала серию из трех матчей без побед, а СПАЛ потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах во всех турнирах.

Чемпионат Италии. Серия А

21-й тур

СПАЛ — «Болонья» — 1:3 (1:1)

Голы: Петанья, 23 — с пенальти (1:0). Викари, 24 — в свои ворота (1:1). Барроу, 59 (1:2). Поли, 63 (1:3).

СПАЛ: Бериша, Ционек (Бонифаци, 46), Викари, Игор, Реца, Дабо, Миссироли, Валоти (Палоски, 73), Стрефецца, Петанья, Ди Франческо (Флоккари, 80).

«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Пас, Томиясу, Поли (Сванберг, 81), Сориано, Схаутен, Паласио, Сантандер (Барроу, 58), Орсолини (Сков Ольсен, 70).

Предупреждения: Ционек, 11. Валоти, 14. Пас, 22. Бериша, 27. Петанья, 35. Орсолини, 68. Томиясу, 89.

Судья: Фаббри (Италия).

25 января. Феррара. Стадион «Паоло Мацца».