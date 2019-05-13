"Болонья" обыграла "Парму" благодаря двум автоголам

"Болонья" с разгромным счетом победила "Парму" в матче 36-го тура чемпионата Италии (4:1). Двумя автоголами в составе желто-синих отметились голкипер Луиджи Сепе и защитник Франсиско Сьерральта.

"Болонья" набрала 40 очков и поднялась на 13-е место в турнирной таблице. "Парма" с 38 баллами располагается на 15-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

36-й тур

"Болонья" - "Парма" - 4:1 (0:0)

Голы: Орсолини, 52 (1:0). Сепе, 59 - в свои ворота (2:0). Лянко, 72 (3:0). Инглезе, 81 (3:1). Сьерральта, 84 - в свои ворота (4:1).

"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра (Корбо, 86), Мбай, Лянко, Джемаили, Сориано (Сванберг, 75), Пульгар, Паласио, Дестро (Сантандер, 66), Крейчи, Орсолини.

"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Гаццола (Силигарди, 60), Димарко, Бастони, Ригони, Скоццарелла, Чераволо (Инглезе, 61), Жервинью, Спрокати (Сьерральта, 65).

Предупреждения: Димарко, 33. Ригони, 34. Сориано, 48. Жервинью, 58. Бруну Алвеш, 61. Скоццарелла, 71.

Удаление: Бруну Алвеш, 62.

Судья: Пайретто.

13 мая. Болонья. Стадион "Renato Dall'Ara".

Все о чемпионате Италии - здесь