"Болонья" выиграла у "Эмполи" (3:1) в матче 34-го тура чемпионата Италии.

В составе хозяев отличились Роберто Сориано, Риккардо Орсолини и Никола Сансоне. У гостей забил Марко Паяч. "Болонья" набрала 37 очков и занимает 14-е место. У "Эмполи" 29 очков и 18-я позиция.

В следующем туре "Болонья" на выезде сыграет с "Миланом", а "Эмполи" примет "Фиорентину".

Чемпионат Италии

Серия А

34-й тур

"Болонья" - "Эмполи" - 3:1 (0:1)

Голы: Паяч, 17 (0:1). Сориано, 51 (1:1). Орсолини, 82 (2:1). Сансоне, 90+5 (3:1).

"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Дейкс, Лянко, Джемаили, Сориано (Крейчи, 90+3), Пульгар (Поли, 79), Паласио (Сантандер, 73), Сансоне, Орсолини.

"Эмполи": Дронговски, Паяч (Паскуаль, 82), Весели, Расмуссен (Л.Мчедлидзе, 86), Николау, Ди Лоренцо, Беннасер, Крунич, Траоре, Фариас (Акуа, 67), Капуто.

Предупреждения: Паяч, 7. Мбай, 25. Орсолини, 35. Крунич, 54. Сориано, 78.

Судья: Валери (Италия).

27 апреля. Болонья. Стадион "Renato Dall'Ara".

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