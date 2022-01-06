«Болонья» не явилась на матч с «Интером» и может получить техническое поражение

«Болонья» не явилась на матч 20-го тура чемпионата Италии с «Интером», сообщает Get Italian Football News. Встреча должна была состояться 6 января в 14.30 по московскому времени.

По информации источника, причина в том, что команду из Болоньи посадили на карантин из-за вспышки коронавируса.

Таким образом, «Болонье» могут засчитать техническое поражение. Это произойдет после того, как главный арбитр игры дождется окончания первого тайма.