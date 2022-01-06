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«Болонья» не явилась на матч с «Интером» и может получить техническое поражение

14:30
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«Болонья» не явилась на матч 20-го тура чемпионата Италии с «Интером», сообщает Get Italian Football News. Встреча должна была состояться 6 января в 14.30 по московскому времени.

По информации источника, причина в том, что команду из Болоньи посадили на карантин из-за вспышки коронавируса.

Таким образом, «Болонье» могут засчитать техническое поражение. Это произойдет после того, как главный арбитр игры дождется окончания первого тайма.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/_GIFN/status/1479041009954611202

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Карен Саркисян все материалы автора

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