«Болонья» не явилась на матч с «Интером» и может получить техническое поражение
14:30
«Болонья» не явилась на матч 20-го тура чемпионата Италии с «Интером», сообщает Get Italian Football News. Встреча должна была состояться 6 января в 14.30 по московскому времени.
По информации источника, причина в том, что команду из Болоньи посадили на карантин из-за вспышки коронавируса.
Таким образом, «Болонье» могут засчитать техническое поражение. Это произойдет после того, как главный арбитр игры дождется окончания первого тайма.
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