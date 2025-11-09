«Болонья» всухую победила «Наполи», несмотря на травму основного вратаря на 8-й минуте

«Болонья» дома обыграла «Наполи» в матче 11-го тура Серии А — 2:0.

У хозяев забили Тейс Даллинга и Джон Лукуми. На 8-й минуте основной вратарь «Болоньи» Лукаш Скорупски получил травму, вместо него на поле появился 17-летний Массимо Пессина, для которого эта игра стала второй в основном составе команды.

«Болонья» с 21 очком занимает пятое место в таблице Серии А, «Наполи» идет на второй строчке с 22 очками.

В следующем туре «Болонья» сыграет на выезде с «Удинезе», а «Наполи» примет на своем поле «Аталанту».

Чемпионат Италии. Серия А. 11-й тур.

09 ноября, 17:00. Renato Dall'Ara (Болонья)

В параллельном матче «Дженоа» дома сыграл вничью с «Фиорентиной» — 2:2.

У хозяев забили Лео Эстигор и Лоренцо Коломбо. У гостей отличились Альберт Гвюдмундссон и Роберто Пикколи.

«Дженоа» занимает 18-е место в таблице Серии А с 7 очками, «Фиорентина» идет на последней, 20-й строчке с 5 очками.

В следующем туре «Дженоа» сыграет на выезде с «Кальяри», а «Фиорентина» примет на своем поле «Ювентус».