9 ноября, 14:20

«Болонья» — «Наполи»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

«Болонья» и «Наполи» сыграют в чемпионате Италии 9 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Болонья» и «Наполи» встретятся в 11-м туре серии А в воскресенье, 9 ноября. Начало игры на стадионе «Ренато Даль Ара» в Болонье (Италия) — в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат Италии. Серия А. 11-й тур.
09 ноября, 17:00. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
2:0
Наполи

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начнется в 16.55 мск.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Болонья» — «Наполи» можно в матч-центре нашего сайта.

После десятого тура в чемпионате Италии-2025/26 «Болонья» набрала 18 очков и занимала пятое место в чемпионате. «Наполи» с 22 очками расположился на первой строчке в турнирной таблице серии А.

ФК Болонья
ФК Наполи
Аллегри после ничьей с «Пармой»: «Мы попросту спали на ходу»

«Сассуоло» разгромил «Аталанту», у Берарди дубль и передача
 И В Н П +/- О
1
 Интер 11 8 0 3 26-12 24
2
 Рома 11 8 0 3 12-5 24
3
 Милан 11 6 4 1 17-9 22
4
 Наполи 11 7 1 3 16-10 22
5
 Болонья 11 6 3 2 18-8 21
6
 Ювентус 11 5 4 2 14-10 19
7
 Комо 11 4 6 1 12-6 18
8
 Сассуоло 11 5 1 5 14-12 16
9
 Лацио 11 4 3 4 13-9 15
10
 Удинезе 11 4 3 4 12-17 15
11
 Кремонезе 11 3 5 3 12-13 14
12
 Торино 11 3 5 3 10-16 14
13
 Аталанта 11 2 7 2 13-11 13
14
 Кальяри 11 2 4 5 9-14 10
15
 Лечче 11 2 4 5 8-14 10
16
 Пиза 11 1 6 4 8-14 9
17
 Парма 11 1 5 5 7-14 8
18
 Дженоа 11 1 4 6 8-16 7
19
 Верона 11 0 6 5 6-16 6
20
 Фиорентина 11 0 5 6 9-18 5
22.11 17:00 Кальяри – Дженоа - : -
22.11 17:00 Удинезе – Болонья - : -
22.11 20:00 Фиорентина – Ювентус - : -
22.11 22:45 Наполи – Аталанта - : -
23.11 14:30 Верона – Парма - : -
23.11 17:00 Кремонезе – Рома - : -
23.11 20:00 Лацио – Лечче - : -
23.11 22:45 Интер – Милан - : -
24.11 20:30 Торино – Комо - : -
24.11 22:45 Сассуоло – Пиза - : -
Все результаты / календарь
Г
Хакан Чалханоглу
Хакан Чалханоглу

Интер

 5
Риккардо Орсолини
Риккардо Орсолини

Болонья

 5
Кристиан Пулишич
Кристиан Пулишич

Милан

 4
П
Эмиль Хольм
Эмиль Хольм

Болонья

 4
Яри Вандепутте
Яри Вандепутте

Кремонезе

 4
Федерико Димарко
Федерико Димарко

Интер

 4
И К Ж
Хакобо Рамон
Хакобо Рамон

Комо

 9 1 2
Реда Белаян
Реда Белаян

Лацио

 4 1 1
Первис Эступиньян
Первис Эступиньян

Милан

 6 1 1
