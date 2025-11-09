«Болонья» и «Наполи» сыграют в чемпионате Италии 9 ноября

«Болонья» и «Наполи» встретятся в 11-м туре серии А в воскресенье, 9 ноября. Начало игры на стадионе «Ренато Даль Ара» в Болонье (Италия) — в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат Италии. Серия А. 11-й тур.

09 ноября, 17:00. Renato Dall'Ara (Болонья)

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начнется в 16.55 мск.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Болонья» — «Наполи» можно в матч-центре нашего сайта.

После десятого тура в чемпионате Италии-2025/26 «Болонья» набрала 18 очков и занимала пятое место в чемпионате. «Наполи» с 22 очками расположился на первой строчке в турнирной таблице серии А.