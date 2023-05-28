Дубль Осимхена не помог «Наполи» обыграть «Болонью»
«Наполи» в гостях сыграл вничью с «Болоньей» в матче 37-го тура чемпионата Италии — 2:2.
Дублем за неаполитанцев отличился Виктор Осимхена. Нигериец забил по голу в каждом из таймов. За хозяев голы на свой счет записали Льюис Фергюсон и Лоренцо Де Сильвестри.
«Наполи» с 87 очками возглавляет таблицу серии А. Команда Лучано Спаллетти ранее гарантировала себе чемпионский титул. «Болонья» с 51 баллом идет на 11-й строчке в турнирной таблице.
В другом матче 37-го тура «Монца» на своем поле проиграла «Лечче» — 0:1. Хозяева могли выйти вперед на 84-й минуте, но Гюткьер не реализовал пенальти. Перед этим «Монца» осталась в меньшинстве после удаления Донати.
На 90+11-й минуте «Лечче» принес победу гол Лоренцо Коломбо, реализовавшего одиннадцатиметровый.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|37
|27
|6
|4
|75-28
|87
|
2
|Интер
|37
|22
|3
|12
|70-42
|69
|
3
|Лацио
|36
|20
|8
|8
|55-28
|68
|
4
|Милан
|36
|18
|10
|8
|60-42
|64
|
5
|Аталанта
|37
|18
|7
|12
|61-46
|61
|
6
|Рома
|37
|17
|9
|11
|48-37
|60
|
7
|Ювентус
|36
|21
|6
|9
|55-32
|59
|
8
|Торино
|37
|14
|11
|12
|42-40
|53
|
9
|Фиорентина
|37
|14
|11
|12
|50-42
|53
|
10
|Монца
|37
|14
|10
|13
|46-47
|52
|
11
|Болонья
|37
|13
|12
|12
|50-47
|51
|
12
|Удинезе
|37
|11
|13
|13
|47-47
|46
|
13
|Сассуоло
|37
|12
|9
|16
|46-58
|45
|
14
|Эмполи
|37
|10
|13
|14
|37-47
|43
|
15
|Салернитана
|37
|9
|15
|13
|48-60
|42
|
16
|Лечче
|37
|8
|12
|17
|31-43
|36
|
17
|Специя
|37
|6
|13
|18
|30-60
|31
|
18
|Верона
|37
|7
|10
|20
|30-56
|31
|
19
|Кремонезе
|36
|4
|12
|20
|32-66
|24
|
20
|Сампдория
|37
|3
|10
|24
|24-69
|19
|26.05
|21:45
|
Сампдория – Сассуоло
|2 : 2
|27.05
|16:00
|
Салернитана – Удинезе
|3 : 2
|27.05
|16:00
|
Специя – Торино
|0 : 4
|27.05
|19:00
|
Фиорентина – Рома
|2 : 1
|27.05
|21:45
|
Интер – Аталанта
|3 : 2
|28.05
|13:30
|
Верона – Эмполи
|1 : 1
|28.05
|16:00
|
Болонья – Наполи
|2 : 2
|28.05
|16:00
|
Монца – Лечче
|0 : 1
|28.05
|19:00
|
Лацио – Кремонезе
|- : -
|28.05
|21:45
|
Ювентус – Милан
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|25
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|21
|
|
Булай Диа
Салернитана
|16
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Руан Трессолди
Сассуоло
|22
|1
|9
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|23
|1
|6
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|31
|1
|6