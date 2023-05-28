Дубль Осимхена не помог «Наполи» обыграть «Болонью»

«Наполи» в гостях сыграл вничью с «Болоньей» в матче 37-го тура чемпионата Италии — 2:2.

Дублем за неаполитанцев отличился Виктор Осимхена. Нигериец забил по голу в каждом из таймов. За хозяев голы на свой счет записали Льюис Фергюсон и Лоренцо Де Сильвестри.

«Наполи» с 87 очками возглавляет таблицу серии А. Команда Лучано Спаллетти ранее гарантировала себе чемпионский титул. «Болонья» с 51 баллом идет на 11-й строчке в турнирной таблице.

В другом матче 37-го тура «Монца» на своем поле проиграла «Лечче» — 0:1. Хозяева могли выйти вперед на 84-й минуте, но Гюткьер не реализовал пенальти. Перед этим «Монца» осталась в меньшинстве после удаления Донати.

На 90+11-й минуте «Лечче» принес победу гол Лоренцо Коломбо, реализовавшего одиннадцатиметровый.