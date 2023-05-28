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Дубль Осимхена не помог «Наполи» обыграть «Болонью»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Болонья» — «Наполи».
Фото Global Look Press

«Наполи» в гостях сыграл вничью с «Болоньей» в матче 37-го тура чемпионата Италии — 2:2.

Дублем за неаполитанцев отличился Виктор Осимхена. Нигериец забил по голу в каждом из таймов. За хозяев голы на свой счет записали Льюис Фергюсон и Лоренцо Де Сильвестри.

«Наполи» с 87 очками возглавляет таблицу серии А. Команда Лучано Спаллетти ранее гарантировала себе чемпионский титул. «Болонья» с 51 баллом идет на 11-й строчке в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 37-й тур
28 мая, 16:00. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
2:2
Наполи

В другом матче 37-го тура «Монца» на своем поле проиграла «Лечче» — 0:1. Хозяева могли выйти вперед на 84-й минуте, но Гюткьер не реализовал пенальти. Перед этим «Монца» осталась в меньшинстве после удаления Донати.

На 90+11-й минуте «Лечче» принес победу гол Лоренцо Коломбо, реализовавшего одиннадцатиметровый.

Италия. Серия А. 37-й тур
28 мая, 16:00. Brianteo (Монца)
Монца
0:1
Лечче

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2022-2023/
Футбол
ФК Болонья
ФК Лечче
ФК Монца
ФК Наполи
0
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«Верона» сыграла вничью с «Эмполи» в матче серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 37 27 6 4 75-28 87
2
 Интер 37 22 3 12 70-42 69
3
 Лацио 36 20 8 8 55-28 68
4
 Милан 36 18 10 8 60-42 64
5
 Аталанта 37 18 7 12 61-46 61
6
 Рома 37 17 9 11 48-37 60
7
 Ювентус 36 21 6 9 55-32 59
8
 Торино 37 14 11 12 42-40 53
9
 Фиорентина 37 14 11 12 50-42 53
10
 Монца 37 14 10 13 46-47 52
11
 Болонья 37 13 12 12 50-47 51
12
 Удинезе 37 11 13 13 47-47 46
13
 Сассуоло 37 12 9 16 46-58 45
14
 Эмполи 37 10 13 14 37-47 43
15
 Салернитана 37 9 15 13 48-60 42
16
 Лечче 37 8 12 17 31-43 36
17
 Специя 37 6 13 18 30-60 31
18
 Верона 37 7 10 20 30-56 31
19
 Кремонезе 36 4 12 20 32-66 24
20
 Сампдория 37 3 10 24 24-69 19
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Сампдория – Сассуоло
 2 : 2
27.05 16:00
Салернитана – Удинезе
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Специя – Торино
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Фиорентина – Рома
 2 : 1
27.05 21:45
Интер – Аталанта
 3 : 2
28.05 13:30
Верона – Эмполи
 1 : 1
28.05 16:00
Болонья – Наполи
 2 : 2
28.05 16:00
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 0 : 1
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Хвича Кварацхелия

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Лацио

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Филип Костич

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Ювентус

 8
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Руан Трессолди

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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