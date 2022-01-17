«Наполи» обыграл «Болонью», «Специя» победила «Милан»

«Наполи» победил «Болонью» в матче 22-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.

Дубль оформил нападающий «Наполи» Ирвинг Лосано, который забил гол на 20-й и 47-й минуте.

В другом матче тура «Специя» победила «Милан». У «Милана» отличился Рафаэл Леан. В составе «Специи» забили Кевин Агудело и Эммануэль Гьяси, забивший победный гол в конце встречи.

«Наполи» набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице серии А. У «Болоньи» 27 очков и 13-я позиция. «Милан» с 48 очками идет на втором месте в таблице. На счету «Специи» 22 очка и 14 место.