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Сегодня, 22:25

«Наполи» обыграл «Болонью», «Специя» победила «Милан»

Екатерина Савостина
Корреспондент

«Наполи» победил «Болонью» в матче 22-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.

Дубль оформил нападающий «Наполи» Ирвинг Лосано, который забил гол на 20-й и 47-й минуте.

В другом матче тура «Специя» победила «Милан». У «Милана» отличился Рафаэл Леан. В составе «Специи» забили Кевин Агудело и Эммануэль Гьяси, забивший победный гол в конце встречи.

«Наполи» набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице серии А. У «Болоньи» 27 очков и 13-я позиция. «Милан» с 48 очками идет на втором месте в таблице. На счету «Специи» 22 очка и 14 место.

Италия. Серия А. 22-й тур
17 янв, 20:30. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
1:2
Специя
Голы
Леан, 45+1 (1:0), Агудело, 64 (1:1), Гьяси, 90+6 (1:2)
Нереализованный пенальти
Эрнандес 45
Милан
Меньян Эрнандес Калюлю Флоренци (Калабрия, 70 ) Габбиа Диас (Жиру, 70 ) Крунич Бакайоко Ибрагимович Леан (Ребич, 84 ) Салемакерс (Мессиас, 57 )
Специя
Проведель Реца (Феррер, 77) Кивер Бастони Амиан Эрлич Николау Маджоре (Коваленко, 80) Манай (Агудело, 58) Верде Гьяси
Предупреждения
Калюлю 22, Габбиа 62  -  Гьяси 19, Кивер 32, Проведель 45, Маджоре 65, Бастони 90
Судьи
Серра
Италия. Серия А. 22-й тур
17 янв, 20:30. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
0:2
Наполи
Голы
Лосано, 20 (0:1), Лосано, 47 (0:2)
Болонья
Скорупски Бинкс Хики (Пюухтия, 72 ) Сумаоро Теат Де Сильвестри Виола (Домингес, 52 ) Сориано (Виньято, 67 ) Сванберг Арнаутович (Сков Ольсен, 52 ) Сансоне (Фальчинелли, 52 )
Наполи
Мерет Жуан Жезус Мариу Руй Ррахмани Ди Лоренцо Эльмас (Гулям, 86) Руис (Петанья, 86) Зелиньски (Демме, 80) Лоботка Лосано (Осимхен, 71) Мертенс (Политано, 71)
Предупреждения
Сумаоро 43, Теат 57, Бинкс 90  -  Зелиньски 51
Судьи
Маринелли

Футбол
ФК Болонья
ФК Милан
ФК Наполи
ФК Специя
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Интер 21 15 5 1 51-16 50
2
 Милан 22 15 3 4 47-25 48
3
 Наполи 22 14 4 4 39-15 46
4
 Аталанта 21 12 6 3 44-26 42
5
 Ювентус 22 12 5 5 34-21 41
6
 Рома 22 11 2 9 36-28 35
7
 Лацио 22 10 5 7 46-39 35
8
 Фиорентина 20 10 2 8 34-29 32
9
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
10
 Верона 22 8 6 8 41-37 30
11
 Эмполи 22 8 5 9 35-43 29
12
 Сассуоло 22 7 7 8 38-37 28
13
 Болонья 21 8 3 10 28-35 27
14
 Специя 22 6 4 12 23-42 22
15
 Удинезе 20 4 8 8 28-36 20
16
 Сампдория 22 5 5 12 29-40 20
17
 Венеция 21 4 6 11 19-38 18
18
 Кальяри 22 3 7 12 21-43 16
19
 Дженоа 21 1 9 11 20-39 12
20
 Салернитана 20 3 2 15 13-46 11
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 2 : 4
16.01 17:00
Венеция – Эмполи
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16.01 20:00
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 1 : 0
16.01 22:45
Аталанта – Интер
 0 : 0
17.01 20:30
Болонья – Наполи
 0 : 2
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