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Сегодня, 18:54

«Болонья» победила «Монцу» в матче серии А

Алина Савинова
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«Болонья» обыграла «Монцу» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии — 3:1.

У хозяев голами отметились Сантьяго Кастро, Йенс Одгор и Риккардо Орсолини. Автором единственного забитого мяча гостей стал Даниэль Мальдини.

«Болонья» с 33 очками занимает шестое место в турнирной таблице. У «Монцы» 13 баллов и последняя строчка.

Следующий матч в серии А «Болонья» проведет против «Эмполи», а «Монца» встретится с «Дженоа».

Италия. Серия А. 21-й тур
18 янв, 17:00. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
3:1
Монца

Футбол
ФК Болонья
ФК Монца
Серия А
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 20 15 2 3 32-12 47
2
 Интер 19 13 5 1 48-17 44
3
 Аталанта 20 13 4 3 44-21 43
4
 Лацио 20 11 3 6 34-28 36
5
 Ювентус 20 7 13 0 32-17 34
6
 Болонья 20 8 9 3 32-26 33
7
 Фиорентина 19 9 5 5 32-20 32
8
 Милан 19 8 7 4 29-19 31
9
 Рома 21 7 6 8 31-27 27
10
 Удинезе 20 7 5 8 23-28 26
11
 Дженоа 21 5 8 8 18-30 23
12
 Торино 20 5 7 8 20-25 22
13
 Лечче 20 5 5 10 14-32 20
14
 Эмполи 20 4 8 8 19-25 20
15
 Комо 20 4 7 9 22-33 19
16
 Верона 20 6 1 13 24-44 19
17
 Парма 20 4 7 9 25-35 19
18
 Кальяри 20 4 6 10 19-33 18
19
 Венеция 20 3 5 12 18-33 14
20
 Монца 21 2 7 12 20-31 13
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17.01 22:45
Рома – Дженоа
 3 : 1
18.01 17:00
Болонья – Монца
 3 : 1
18.01 20:00
Ювентус – Милан
 - : -
18.01 22:45
Аталанта – Наполи
 - : -
19.01 14:30
Фиорентина – Торино
 - : -
19.01 17:00
Кальяри – Лечче
 - : -
19.01 17:00
Парма – Венеция
 - : -
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Наполи

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Удинезе

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