«Милан» потерпел поражение от «Болоньи» и опустился на 8-е место

«Болонья» переиграла «Милан» в перенесенном матче 9-го тура чемпионата Италии — 2:1.

Португальский нападающий Рафаэл Леау на 43-й минуте вывел россонери вперед. Сразу после перерыва хозяева отыгрались, а в концовке встречи Дэн Ндойе забил победный мяч.

«Болонья» набрала 44 очка и поднялась на 6-е место в турнирной таблице, обойдя «Фиорентину» и «Милан», которые теперь на 7-й и 8-й строчках соответственно.