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«Милан» вырвал победу у «Болоньи», соперник заканчивал матч вдевятером

23 октября, 23:38
«Болонья» — «Милан» — 2:4. Фото AFP
«Болонья» — «Милан» — 2:4. Фото AFP
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«Милан» обыграл «Болонью» в матче 9-й тура чемпионата Италии. Встреча состоялась в Болонье и завершилась победой гостей со счетом 4:2.

В составе победителей отличились Рафаэл Леау, Давиде Калабрия, Исмаэль Беннасер и Златан Ибрагимович, который также отправил мяч в собственные ворота.

«Болонья» завершала встречу вдевятером, красные карточки получили Адама Сумаоро и Роберто Сориано.

Чемпионат Италии. Серия А 

9-й тур 

«Болонья» — «Милан» — 2:4 (0:2)

Голы: Леан, 16 (0:1). Калабрия, 35 (0:2). Ибрагимович, 49 — в свои ворота (1:2). Барроу, 52 (2:2). Беннасер, 84 (2:3). Ибрагимович, 90 (2:4). 

«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри, Сумаоро, Хики (Дейкс, 63), Теат, Медель (Орсолини, 87), Сориано, Сванберг, Домингес (Бинкс, 63), Арнаутович (Сантандер, 83), Барроу (Схаутен, 63).

«Милан»: Тэтэрушану, Кьер, Калабрия, Томори, Балло-Туре (Калюлю, 85), Беннасер, Крунич (Жиру, 60), Тонали (Бакайоко, 46), Ибрагимович, Самуэль Кастильехо (Салемакерс, 46), Леан.

Предупреждения: Арнаутович, 34. Тонали, 45+1. Калабрия, 61. Салемакерс, 67. 

Удаления: Сумаоро, 20. Сориано, 58. 

Судья: Валери (Италия).

23 октября. Болонья. Стадион «Ренато Далл’Ара».

Болонья — Милан

 

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Александр Кравченко все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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