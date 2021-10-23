«Милан» вырвал победу у «Болоньи», соперник заканчивал матч вдевятером
«Милан» обыграл «Болонью» в матче 9-й тура чемпионата Италии. Встреча состоялась в Болонье и завершилась победой гостей со счетом 4:2.
В составе победителей отличились Рафаэл Леау, Давиде Калабрия, Исмаэль Беннасер и Златан Ибрагимович, который также отправил мяч в собственные ворота.
«Болонья» завершала встречу вдевятером, красные карточки получили Адама Сумаоро и Роберто Сориано.
Чемпионат Италии. Серия А
9-й тур
«Болонья» — «Милан» — 2:4 (0:2)
Голы: Леан, 16 (0:1). Калабрия, 35 (0:2). Ибрагимович, 49 — в свои ворота (1:2). Барроу, 52 (2:2). Беннасер, 84 (2:3). Ибрагимович, 90 (2:4).
«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри, Сумаоро, Хики (Дейкс, 63), Теат, Медель (Орсолини, 87), Сориано, Сванберг, Домингес (Бинкс, 63), Арнаутович (Сантандер, 83), Барроу (Схаутен, 63).
«Милан»: Тэтэрушану, Кьер, Калабрия, Томори, Балло-Туре (Калюлю, 85), Беннасер, Крунич (Жиру, 60), Тонали (Бакайоко, 46), Ибрагимович, Самуэль Кастильехо (Салемакерс, 46), Леан.
Предупреждения: Арнаутович, 34. Тонали, 45+1. Калабрия, 61. Салемакерс, 67.
Удаления: Сумаоро, 20. Сориано, 58.
Судья: Валери (Италия).
23 октября. Болонья. Стадион «Ренато Далл’Ара».
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