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Сегодня, 17:54

«Милан» сыграл вничью с «Болоньей»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Милан» в гостях сыграл вничью с «Болоньей» в матче 30-го тура серии А — 1:1.

Счет в матче открыл форвард хозяев Никола Сансоне, который забил гол на 1-й минуте встречи.

Полузащитник «Милана» Томмазо Побега сравнял счет в этой встрече, забив гол на 40-й минуте.

«Болонья» располагается на 8-й строчке турнирной таблицы серии А, набрав 44 очка за 30 туров. «Милан» находится на 4-м месте с 53 очками

Италия. Серия А. 30-й тур
15 апр, 16:00. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
1:1
Милан

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ФК Болонья
ФК Милан
серия А
0
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