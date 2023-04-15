«Милан» сыграл вничью с «Болоньей»

«Милан» в гостях сыграл вничью с «Болоньей» в матче 30-го тура серии А — 1:1.

Счет в матче открыл форвард хозяев Никола Сансоне, который забил гол на 1-й минуте встречи.

Полузащитник «Милана» Томмазо Побега сравнял счет в этой встрече, забив гол на 40-й минуте.

«Болонья» располагается на 8-й строчке турнирной таблицы серии А, набрав 44 очка за 30 туров. «Милан» находится на 4-м месте с 53 очками