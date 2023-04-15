«Милан» сыграл вничью с «Болоньей»
«Милан» в гостях сыграл вничью с «Болоньей» в матче 30-го тура серии А — 1:1.
Счет в матче открыл форвард хозяев Никола Сансоне, который забил гол на 1-й минуте встречи.
Полузащитник «Милана» Томмазо Побега сравнял счет в этой встрече, забив гол на 40-й минуте.
«Болонья» располагается на 8-й строчке турнирной таблицы серии А, набрав 44 очка за 30 туров. «Милан» находится на 4-м месте с 53 очками
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|30
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Кремонезе – Эмполи
|1 : 0
|14.04
|21:45
|
Специя – Лацио
|0 : 3
|15.04
|16:00
|
Болонья – Милан
|1 : 1
|15.04
|19:00
|
Наполи – Верона
|- : -
|15.04
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|16.04
|13:30
|
Лечче – Сампдория
|- : -
|16.04
|16:00
|
Торино – Салернитана
|- : -
|16.04
|19:00
|
Сассуоло – Ювентус
|- : -
|16.04
|21:45
|
Рома – Удинезе
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|17.04
|21:45
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Фиорентина – Аталанта
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