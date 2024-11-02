«Болонья» победила «Лечче»

«Болонья» дома обыграла «Лечче» в матче 11-го тура серии А — 1:0.

Гол в концовке встречи забил Риккардо Орсолини.

«Болонья» одержала вторую победу подряд в серии А. Команда набрала 15 очков и занимает 8-е место в таблице чемпионата. «Лечче» с 8 очками — на 19-й строчке.