«Болонья» победила «Лечче»
«Болонья» дома обыграла «Лечче» в матче 11-го тура серии А — 1:0.
Гол в концовке встречи забил Риккардо Орсолини.
«Болонья» одержала вторую победу подряд в серии А. Команда набрала 15 очков и занимает 8-е место в таблице чемпионата. «Лечче» с 8 очками — на 19-й строчке.
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|
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|10
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|1
|18-5
|25
|
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|10
|6
|3
|1
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|21
|
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|Аталанта
|10
|6
|1
|3
|26-14
|19
|
4
|Фиорентина
|10
|5
|4
|1
|21-9
|19
|
5
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|
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|
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|
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|
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|
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|Комо
|10
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|3
|5
|12-21
|9
|
14
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|10
|2
|3
|5
|8-17
|9
|
15
|Парма
|10
|1
|6
|3
|14-16
|9
|
16
|Верона
|10
|3
|0
|7
|13-22
|9
|
17
|Монца
|10
|1
|5
|4
|10-13
|8
|
18
|Венеция
|10
|2
|2
|6
|10-18
|8
|
19
|Лечче
|11
|2
|2
|7
|4-20
|8
|
20
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|2.11
|17:00
|
Болонья – Лечче
|1 : 0
|2.11
|20:00
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|2.11
|22:45
|
Монца – Милан
|- : -
|3.11
|14:30
|
Наполи – Аталанта
|- : -
|3.11
|17:00
|
Торино – Фиорентина
|- : -
|3.11
|20:00
|
Верона – Рома
|- : -
|3.11
|22:45
|
Интер – Венеция
|- : -
|4.11
|20:30
|
Эмполи – Комо
|- : -
|4.11
|20:30
|
Парма – Дженоа
|- : -
|4.11
|22:45
|
Лацио – Кальяри
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|10
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|П
|
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Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
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Рафаэл Леау
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|К
|Ж
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|10
|1
|4
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|7
|1
|2
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
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