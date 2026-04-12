«Болонья» нанесла «Лечче» четвертое поражение подряд
«Болонья» на своем поле обыграла «Лечче» в матче 32-го тура чемпионата Италии — 2:0.
Первый гол на 26-й минуте забил Ремо Фройлер. В добавленное время Рикардо Орсолини увеличил преимущество хозяев.
«Болонья» набрала 48 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. «Лечче» потерпел четвертое поражение подряд и с 27 баллами располагается на 18-й строчке.
В следующем туре чемпионата Италии «Болонья» 19 апреля на выезде сыграет против «Ювентуса», а «Лечче» 20 апреля примет «Фиорентину».
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15
|Фиорентина
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16
|Дженоа
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17
|Лечче
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18
|Венеция
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|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
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