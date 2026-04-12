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12 апреля, 20:54

«Болонья» нанесла «Лечче» четвертое поражение подряд

Алина Савинова

«Болонья» на своем поле обыграла «Лечче» в матче 32-го тура чемпионата Италии — 2:0.

Первый гол на 26-й минуте забил Ремо Фройлер. В добавленное время Рикардо Орсолини увеличил преимущество хозяев.

«Болонья» набрала 48 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. «Лечче» потерпел четвертое поражение подряд и с 27 баллами располагается на 18-й строчке.

В следующем туре чемпионата Италии «Болонья» 19 апреля на выезде сыграет против «Ювентуса», а «Лечче» 20 апреля примет «Фиорентину».

Чемпионат Италии. Серия А. 32-й тур.
12 апреля, 19:00. Ренато Далл'Ара (Болонья)
Болонья
2:0
Лечче

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 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
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 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 19:30 Удинезе – Комо - : -
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22.08 21:45 Парма – Кальяри - : -
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