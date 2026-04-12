«Болонья» нанесла «Лечче» четвертое поражение подряд

«Болонья» на своем поле обыграла «Лечче» в матче 32-го тура чемпионата Италии — 2:0.

Первый гол на 26-й минуте забил Ремо Фройлер. В добавленное время Рикардо Орсолини увеличил преимущество хозяев.

«Болонья» набрала 48 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. «Лечче» потерпел четвертое поражение подряд и с 27 баллами располагается на 18-й строчке.

В следующем туре чемпионата Италии «Болонья» 19 апреля на выезде сыграет против «Ювентуса», а «Лечче» 20 апреля примет «Фиорентину».

Чемпионат Италии. Серия А. 32-й тур.

12 апреля, 19:00. Ренато Далл'Ара (Болонья)

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