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22 марта, 18:54

«Лацио» победил «Болонью», «Аталанта» обыграла «Верону»

Руслан Минаев

«Лацио» на выезде победил «Болонью» в матче 30-го тура чемпионата Италии — 2:0.

Дубль оформил Кеннет Тэйлор. У хозяев пенальти не реализовал Риккардо Орсолини.

«Лацио» набрал 43 очка и занимает 8-е место в таблице Серии А, «Болонья» (42) — на 9-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А. 30-й тур.
22 марта, 17:00. Ренато Далл'Ара (Болонья)
Болонья
0:2
Лацио

«Аталанта» в домашнем матче обыграла «Верону» — 1:0. Гол забил Давиде Дзаппакоста.

«Аталанта» набрала 50 очков и занимает 7-е место, у «Вероны» — 18 очков и 19-я строчка.

Чемпионат Италии. Серия А. 30-й тур.
22 марта, 17:00. Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо)
Аталанта
1:0
Верона

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