«Лацио» победил «Болонью», «Аталанта» обыграла «Верону»

«Лацио» на выезде победил «Болонью» в матче 30-го тура чемпионата Италии — 2:0.

Дубль оформил Кеннет Тэйлор. У хозяев пенальти не реализовал Риккардо Орсолини.

«Лацио» набрал 43 очка и занимает 8-е место в таблице Серии А, «Болонья» (42) — на 9-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А. 30-й тур.

22 марта, 17:00. Ренато Далл'Ара (Болонья)

«Аталанта» в домашнем матче обыграла «Верону» — 1:0. Гол забил Давиде Дзаппакоста.

«Аталанта» набрала 50 очков и занимает 7-е место, у «Вероны» — 18 очков и 19-я строчка.

Чемпионат Италии. Серия А. 30-й тур.

22 марта, 17:00. Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max