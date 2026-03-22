«Лацио» победил «Болонью», «Аталанта» обыграла «Верону»
«Лацио» на выезде победил «Болонью» в матче 30-го тура чемпионата Италии — 2:0.
Дубль оформил Кеннет Тэйлор. У хозяев пенальти не реализовал Риккардо Орсолини.
«Лацио» набрал 43 очка и занимает 8-е место в таблице Серии А, «Болонья» (42) — на 9-й строчке.
«Аталанта» в домашнем матче обыграла «Верону» — 1:0. Гол забил Давиде Дзаппакоста.
«Аталанта» набрала 50 очков и занимает 7-е место, у «Вероны» — 18 очков и 19-я строчка.
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|Комо
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5
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8
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12
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13
|Парма
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14
|Кальяри
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|0-0
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15
|Фиорентина
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|0-0
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16
|Дженоа
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|0-0
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17
|Лечче
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Венеция
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|0
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|0-0
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19
|Фрозиноне
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20
|Монца
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|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
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