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«Болонья» купила защитника «Хартс». Он стал первым шотландцем в истории клуба

15:47
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«Болонья» объявила о трансфере защитника «Хартс» Аарона Хики.

18-летний футболист подписал контракт с итальянским клубом сегодня. Сумма трансфера и срок соглашения не разглашаются. По данным портала Transfermarkt.com, защитник подписал контракт на 5 лет, а трансфер обошелся «Болонье» в 2 миллиона евро. Хики стал первым шотландцем в истории итальянской команды.

В сезоне-2019/20 Хики провел за «Хартс» 30 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.

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