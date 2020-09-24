«Болонья» купила защитника «Хартс». Он стал первым шотландцем в истории клуба

«Болонья» объявила о трансфере защитника «Хартс» Аарона Хики.

18-летний футболист подписал контракт с итальянским клубом сегодня. Сумма трансфера и срок соглашения не разглашаются. По данным портала Transfermarkt.com, защитник подписал контракт на 5 лет, а трансфер обошелся «Болонье» в 2 миллиона евро. Хики стал первым шотландцем в истории итальянской команды.

В сезоне-2019/20 Хики провел за «Хартс» 30 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.