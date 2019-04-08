"Болонья" крупно обыграла "Кьево"

"Болонья" разгромила "Кьево" в матче 31-го тура чемпионата Италии – 3:0.

В составе победителей Эрик Пульгар оформил дубль, еще один гол на счету у Митчелла Дейкса.

"Болонья", набрав 30 очков, поднялась на 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Кьево", в активе которого 11 очков, занимает 20-е.

Чемпионат Италии

Серия А

31-й тур

"Болонья" – "Кьево" – 3:0 (0:0)

Голы: Пульгар, 65 – с пенальти (1:0). Пульгар, 68 – с пенальти (2:0). Дейкс, 89 (3:0).

"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Дейкс (А.Калабрези, 90), Лянко (Гонсалес, 85), Джемаили (Поли, 90+2), Сориано, Пульгар, Паласио, Сансоне, Орсолини.

"Кьево": Соррентино, Андреолли, Барба, Бани, Ригони, Диуссе, Депаоли (Пуччарелли, 75), Кийен (Джаккерини, 69), Стемпиньски, Лерис, Виньято (Цесар, 80).

Предупреждения: Андреолли, 12. Лерис, 26. Лянко, 34. Депаоли, 44. Ригони, 49. Диуссе, 61. Стемпиньски, 63. Бани, 73.

Удаление: Бани, 79.

Судья: Пайретто (Италия).

8 апреля. Болонья. Стадион "Renato Dall'Ara".

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