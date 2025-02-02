«Болонья» дома победила «Комо», гости с 38-й минуты играли вдесятером

«Болонья» в матче 23-го тура чемпионата Италии обыграла дома «Комо» со счетом 2:0.

Отличились Лоренцо Де Сильвестри и Джованни Фаббиан. На 38-й минуте форвард гостей Алю Фадера получил красную карточку.

После этого матча «Болонья» 37 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Комо» с 22 очками — на 15-й строчке.